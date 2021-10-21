Российская авиакомпания Nordwind будет летать в Гомель

Российская авиакомпания Nordwind 10 ноября начнет выполнять регулярные рейсы Гомель — Москва, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Рейсы будут выполнять три раза в неделю — по понедельникам, средам и субботам. Время в пути займет 1 час 30 минут.

На данный момент стоимость билета в оба конца составляет около 5.000 российских рублей (примерно 170 белорусских).

21 сентября между Россией и Беларусью были сняты все ограничения на авиасообщение.