Польша поддерживает новые санкции против авиакомпаний, зарабатывающих на перевозке нелегалов в Беларусь

Польша поддерживает введение санкций в отношении авиакомпаний, которые перевозят в Беларусь мигрантов, которые хотят попасть в Евросоюз.

Как заявил сегодня глава МВД Мариуш Каминьски в письме своему германскому коллеге, пишет polskieradio.pl , «Польша поддерживает расширение санкций против режима Лукашенко и введение санкций в отношении авиакомпаний, получающих прибыль от перевозки нелегальных мигрантов в Беларусь».

Во вторник министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер предложил отправить в Польшу офицеров пограничного контроля, чтобы помочь стране справиться с наплывом мигрантов из Беларуси, добавив, что ФРГ также может оказать материально-техническую поддержку.

Каминьски поблагодарил Зеехофера за предложение помощи и сказал, что польская полиция и специальные службы будут сотрудничать с Германией в выявлении сетей, занимающихся незаконным ввозом людей, и борьбе с этими сетями.