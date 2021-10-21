Почти 100 суток на Окрестина: супруги восьмой раз подряд арестованы за пересланные друг другу сообщения из телеграм-каналов

Политзаключенных супругов Анастасию Крупенич-Кондратьеву и Сергея Крупенича суд восьмой раз подряд наказал административным арестом. Всего в неволе они проведут 112 и 111 суток, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

Супруги должны были выйти на свободу 22 и 23 октября после почти 100 суток в ЦИП на Окрестина, но в их отношении составили новые протоколы.

Как отмечают правозащитники, в Ленинском РУВД Минска на Анастасию Крупенич-Кондратьеву и Сергея Крупенича продолжают составлять протоколы за пересланные друг другу сообщения из телеграм-каналов, которые власти признали экстремистскими.

21 октября мужа и жену в очередной раз судили по ст. 19.11 КоАП (распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность). Судья суда Ленинского района столицы Татьяна Шотик вынесла решение об аресте Сергея и Анастасии на 13 суток.

Кроме того, что «они почти четыре месяца будут за решеткой в нечеловеческих условиях, им придется заплатить огромные деньги за питание в ЦИП. Если один день на Окрестина стоит 14 рублей и 50 копеек, то каждый из них должен уплатить более 1.600 рублей», подчеркивают правозащитники.