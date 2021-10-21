Под Бобруйском «Мерседес» насмерть сбил пенсионерку

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Бобруйском районе на 262-м километре трассы граница РФ — Кричев — Бобруйск — Ивацевичи.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 32-летний водитель «Mерседес Спринтер» сбил 64-леинюю жительницу Бобруйского района, которая «внезапно вышла на проезжую часть».

Травмы, полученные женщиной, оказались смертельными.

В ГАИ подчеркнули, что «пешеход на момент ДТП не был обозначен световозвращающими элементами».

 

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Тэги: ДТП Город: Бобруйск

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