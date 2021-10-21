Больной человек не имеет права занимать должность главы государства. Такое мнение в интервью высказал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Он рассказал, что в марте 2011 года перенес «очень серьезную операцию»: «8 марта сидели на концерте. Концерт закончился, я встал, и все. Не могу переставить ногу. Что-то заклинило, и все. Я офицера охраны пригласил. Сказал: «Встань рядом». Схватил его руку, как костыль, и давай двигаться потихоньку, чтобы люди не заметили. Полный зал. Так вышел».

По его словам, обследование выявило проблему в позвоночнике, но благодаря операции он смог восстановиться.

Назарбаев не сомневается в том, что «командир в любых условиях должен быть на белом коне и впереди отряда»: «Президент больной — это не руководитель государства. Твое состояние такое, а при чем страна? Она что, должна страдать?»

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