СК проводит дополнительную судмедэкспертизу причин смерти Витольда Ашурка

В Следственном комитете отсутствие информации о причинах смерти политзаключенного Витольда Ашурка, скончавшегося в мае этого года в шкловской колонии, объяснили проведением дополнительной судмедэкспертизы. Ответ из ведомства на требование о предоставлении информации получил его брат Андрей Ашурок.

«В настоящее время по материалу проверки не окончено проведение назначенной 24 августа дополнительной комиссионной комплексной судебной медицинской экспертизы для установления причины смерти Ашурка В.М.», — сказано в ответе за подписью временно исполняющего обязанности по должности заместителя начальника управления Следственного комитета по Могилевской области Д.Коробова.

В СК также сообщили, что после завершения экспертизы родственники будут уведомлены, а на данном этапе информация предоставляться не будет.

По запросу о местонахождении дневника Витольда Ашурка, который не был передан родственникам с другими личными вещами погибшего, в Следственном комитете посоветовали обращаться в шкловскую колонию.

«Со дня смерти брата прошло пять месяцев, а за пять месяцев не найти причину, по которой умер человек… Я, конечно, не специалист, но это вызывает некоторые подозрения и непонимание», — сказал БелаПАН брат погибшего в колонии активиста Андрей Ашурок.

По его мнению, это «причина затянуть дело, замылить его, а потом спустить на тормозах». «Так быть не должно», — подчеркнул Ашурок.

Он собирается продолжить требовать от госорганов информации: «Бросать это дело я не думаю, так как это касается смерти моего родного брата».

Витольд Ашурок — активист из Березовки (Лидский район Гродненской области), член Партии БНФ, координатор движения «За Свободу». Не раз баллотировался в местные депутаты и парламент. Поднимал экологические вопросы. Был задержан в сентябре 2020 года и впоследствии приговорен судом к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и насилии либо угрозе применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Умер в шкловской колонии 21 мая 2021 года на 51-м году жизни.

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