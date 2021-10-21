Минздрав внес COVID-19 в национальный календарь прививок

/ Общество
Просмотров: 36

Министерство здравоохранения расширило перечень «профилактических прививок по эпидемическим показаниям». В него внесена вакцинация против инфекции COVID-19 взрослых лиц в возрасте 18 лет и старше.

Фото pixabay.com

В ведомстве утверждают, что «обеспечение безопасности страны, защиты здоровья населения, предупреждения распространения инфекции COVID-19 на территории Республики Беларусь — приоритетная задача здравоохранения».

Как отметили в Минздраве, на сегодняшний день более 2,674 миллиона граждан страны  получили первую дозу вакцины против COVID-19 (из них более 1,991 млн уже прошли полный курс вакцинации).

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: коронавирус COVID-19

Другие материалы на эту тему:

Инфекционист: привились миллионы, осложнения возникли у нескольких десятков

Инфекционист: привились миллионы, осложнения возникли у нескольких десятков

А если не «Спутник»? Сколько платят белорусы, чтоб привиться от короны в Польше

А если не «Спутник»? Сколько платят белорусы, чтоб привиться от короны в Польше

Пошел за покупками — вернулся с прививкой. Вакцинация в торговом центре

Пошел за покупками — вернулся с прививкой. Вакцинация в торговом центре

Поедут ли иностранцы вакцинироваться в Беларусь

Поедут ли иностранцы вакцинироваться в Беларусь