Минздрав внес COVID-19 в национальный календарь прививок

Министерство здравоохранения расширило перечень «профилактических прививок по эпидемическим показаниям». В него внесена вакцинация против инфекции COVID-19 взрослых лиц в возрасте 18 лет и старше.

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В ведомстве утверждают, что «обеспечение безопасности страны, защиты здоровья населения, предупреждения распространения инфекции COVID-19 на территории Республики Беларусь — приоритетная задача здравоохранения».

Как отметили в Минздраве, на сегодняшний день более 2,674 миллиона граждан страны получили первую дозу вакцины против COVID-19 (из них более 1,991 млн уже прошли полный курс вакцинации).

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