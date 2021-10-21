Представитель МИД РФ возложила вину за миграционный кризис на США и ЕС

Призывы к Москве и Минску остановить потоки мигрантов, стремящихся попасть в Европу, несостоятельны, поскольку Запад сам ответственен за возникновение этого кризиса, заявила на брифинге 21 октября в Москве пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Трансляция брифинга велась на сайте МИД.

Фото со страницы Марии Захаровой в соцсети

Представителя российского внешнеполитического ведомства попросили прокомментировать заявление главы МВД Германии Хорста Зеехофера о том, что «ключ к решению проблемы миграции через Беларусь в Европу лежит в Москве».

«Это, конечно, полный абсурд, — сказала Захарова. — Сейчас весь мир видит, как развивается кризис на границе нескольких европейских стран. Сочетание двух факторов — практически прямой трансляции с границы и уже исторически установленных фактов, которые являются причинами создания этой ситуации, — должны были бы, как мне кажется, снять все вопросы к другим странам, которые не вовлечены в эту историю, и точно сделать невозможным некие обвинения нашей страны. Но нет, не надо недооценивать наших западных партнеров. Подобные обвинения — это абсурд».

По ее словам, «ключи лежат точно не в Москве или Минске, а в столицах наших западных партнеров, прежде всего в Вашингтоне и Брюсселе», поскольку «первопричины миграционного кризиса инициированы коллективным Западом под руководством США, ведущих стран НАТО». Этими причинами, пояснила она, являются «силовые интервенции в Ирак, Ливию, Сирию, Афганистан».

Представитель МИД РФ убеждена, что «спровоцированные интервенциями и провальными, находящимися вне закона военными кампаниями издержки и впредь будут ложиться на западные государства», в том числе «в форме волн нелегальной миграции, всплесков терроризма, оргпреступности, кризисов на границе».

«Призывы к Минску и Москве пресечь исход беженцев в той форме, в которой это все было преподнесено, просто несостоятельны с учетом действий западной коалиции в регионе Ближнего Востока, Северной Африки и в Афганистане. Причем здесь Минск и Москва? Как они умудрились соединить эти темы? Все это выглядит как минимум странно — перекладывание обвинений и придумывание каких-то там гибридных атак», — заявила она.

Помимо этого, по словам Захаровой, страны Запада «умышленно провоцируют обострение внутриполитической ситуации» в Беларуси, потому «на фоне усиления внешнего давления и кратно возросших угроз безопасности внутри страны белорусским правоохранительным органам приходится концентрировать свои ограниченные ресурсы на задачах обеспечения внутренней стабильности».

«Государствам ЕС вместо подрывной деятельности следовало бы решать волнующие их вопросы противодействия незаконным мигрантам в контактах с белорусскими властями, которые неоднократно заявляли о готовности к взаимодействию, — сказала она. — Эти страны ЕС, которые граничат с Беларусью, активно участвуют во вмешательстве и при этом не признают официальные власти, а с другой стороны призывают Белоруссию каким-то образом отреагировать на эту ситуацию — замкнутый круг».

Пресс-секретарь МИД России отметила, что Беларусь «еще в апреле предложила и все это время продолжает предлагать» Евросоюзу провести консультации по вопросам нелегальной миграции, однако ЕС отвечает отказом. «Как я и сказала, замкнутый круг. Кто захочет его разомкнуть, наверное, проявит лучшие аналитические качества», — подытожила Захарова.

Во время выступлений на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс возложили ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами на восточных границах ЕС на власти Беларуси. Они осудили практику использования иностранных граждан в уязвимом положении для проведения «гибридной атаки» и призвали страны ООН сообща решать миграционные проблемы.

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

9 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил , что проблема с мигрантами на границах Беларуси и стран ЕС России не касается, и призвал западных лидеров напрямую общаться с белорусскими властями.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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