Макей и Лавров обсудили ситуацию с пандемией

21 октября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Руководители внешнеполитических ведомств обменялись информацией о пандемической ситуации в двух странах и обсудили вопросы подготовки к заседанию Высшего государственного совета Союзного государства.

Министры также рассмотрели ход подготовки к предстоящему совместному заседанию коллегий внешнеполитических ведомств Беларуси и Российской Федерации, в рамках которого состоится подписание программы согласованных действий в области внешней политики государств – участников Договора о создании Союзного государства на 2022–2023 годы.

«Руководители внешнеполитических ведомств затронули вопросы взаимодействия в рамках международных организаций», — говорится в сообщении.

9 сентября по итогам переговоров в Москве Владимир Путин и Александр Лукашенко заявили о согласовании 28 союзных программ.

Ранее планировалось, что заседание Высшего госсовета Союзного государства может пройти 4 ноября. Однако 15 октября госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщил, что формат проведения очередного заседания ВГС будет определен с учетом складывающейся эпидемической ситуации.