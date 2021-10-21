Макей и Лавров обсудили ситуацию с пандемией

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21 октября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Руководители внешнеполитических ведомств обменялись информацией о пандемической ситуации в двух странах и обсудили вопросы подготовки к заседанию Высшего государственного совета Союзного государства.

Министры также рассмотрели ход подготовки к предстоящему совместному заседанию коллегий внешнеполитических ведомств Беларуси и Российской Федерации, в рамках которого состоится подписание программы согласованных действий в области внешней политики государств – участников Договора о создании Союзного государства на 2022–2023 годы.

«Руководители внешнеполитических ведомств затронули вопросы взаимодействия в рамках международных организаций», — говорится в сообщении.

9 сентября по итогам переговоров в Москве Владимир Путин и Александр Лукашенко заявили о согласовании 28 союзных программ.

Ранее планировалось, что заседание Высшего госсовета Союзного государства может пройти 4 ноября. Однако 15 октября госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщил, что формат проведения очередного заседания ВГС будет определен с учетом складывающейся эпидемической ситуации.

 

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Тэги: Беларусь-Россия Персона: Сергей Лавров Владимир Макей

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