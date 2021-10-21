На вторую половину дня объявлено штормовое предупреждение

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Белорусские синоптики выступили с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидается во второй половине сегодняшнего дня.

Фото МЧС носит иллюстративный характер

Как сообщает Белгидромет, в период до 21 часа в западной части страны ожидается усиление ветра, порывы которого будут достигать 15-20 м/с.

Сильный ветер сохранится и в пятницу (в большинстве районов).

При порывистом ветре спасатели советуют:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

 

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Тэги: прогнноз погоды сильный ветер

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