«Уже не «маленький ребенок», которому нужно помогать». Власти объяснили, почему планируют повысить сборы с владельцев агроусадеб

Заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной пояснил причины предполагаемого повышения сборов с белорусских агроусадеб.

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По проекту изменений Налогового кодекса, с 2024 года хотят отменить сбор в сфере агроэкотуризма и взимать налог в зависимости от выручки. А на 2022 год планируют поднять сбор до 31 рубля в месяц за одну агроусадьбу (столько же придется платить и за вторую усадьбу). Сейчас оплата составляет две базовые величины в год — 58 рублей.

Как пояснил Портной 21 октября на пресс-конференции в Минске, отвечая на вопрос БелаПАН, решение повысить сбор с агроусадеб было принято в связи с развитием этого сегмента туротрасли. Число агроусадеб выросло почти до 3 тысяч (в 2006 году их было 34). По его словам, им были предоставлены «беспрецедентные льготы для развития, самые оптимальные условия в мире».

При этом чиновник заметил, что в таких странах, как Польша, Италия, Латвия, где развит агроэкотуризм, он считается предпринимательской деятельностью. «В Беларуси — нет. Но это уже не «маленький ребенок», которому нужно помогать, это уже серьезная сфера, которая сама просит упорядочить деятельность. Все решения принимаются с общественным обсуждением, с привлечением общественного объединения, хозяев усадеб. При этом предоставляется переходный период до 2024 года. За это время будет разработано мобильное приложение по уплате налогов. Доходная часть честно, прозрачно через него будет проходить», — отметил замминистра.

Председатель Белорусского общественного объединения «Домик в деревне» Валерия Клицунова заявила, что против того, чтобы со всех владельцев усадеб удерживали ежемесячно 31 рубль в месяц. «Я против уравниловки. Есть крепкие и развитые усадьбы, есть очень скромные и небольшие усадьбы, для которых и эта оплата — существенна. Мы за то, чтобы в будущем был дифференцированный подход, учитывались реальные доходы, количество спальных мест, объем производства. И тогда система налогов будет более справедливая», — считает Клицунова.

Хозяин агроэкоусадьбы «Ганка» Анатолий Ганец считает, что налоги должны повышаться «в разумных пределах». «Многие усадьбы готовы оплачивать и бóльшие налоги, но чтобы они были в разумных пределах и не поднимались кратно. И самое главное, чтобы не сделали усадьбы юридическими лицами. Если это произойдет, 90% усадеб закроется. Они не смогут выполнять те условия, которые приписаны юридическим лицам. Если будут вноситься изменения, конечно, надо, чтобы они обсуждались с общественным объединением, с хозяевами усадеб, и мы пришли бы к общему согласию. Налоги платить мы будем, если будет принято однозначное решение», — сказал Ганец.

По словам хозяйки агроэкоусадьбы Elagma Village Марии Голобурдо, налогообложение должно быть понятным для хозяев усадеб. «Хозяева выполняют много работ по приему гостей, много организационной работы, исходя из практики. Хозяевам надо и готовить, и убирать. Если будет сложная система налогообложения, как у юрлиц, то сами хозяева не смогут справиться. А нанимать бухгалтера — это зарплатный фонд, который не всякий хозяин может себе позволить. Если налоги будут понятные и единые, с ними будет проще работать», — отметила Голобурдо.

Как сообщалось, в 2020 году агроусадьбы посетило более 430 тысяч туристов — на 20% меньше, чем в 2019-м. В большинстве это белорусы (424,2 тыс.). Выручка составила 24,4 млн рублей (в 2019-м — 25,5 млн).