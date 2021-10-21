Власти Беларуси считают беспочвенными намерения ЕС ввести санкции в отношении «Белавиа» в связи с миграционным кризисом

Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций считает беспочвенными намерения Евросоюза ввести санкции в отношении «Белавиа». Об этом говорится в комментарии ведомства в связи с заявлением верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля о готовности ввести санкции в отношении белорусской авиакомпании в связи с ее причастностью к организации нелегальной переправки мигрантов в ЕС.

Представители авиационных властей Беларуси подчеркнули, что «Белавиа» никогда не выполняла полеты в Ирак, а Iraqi Airways («Иракские авиалинии») начали выполнять полеты в Беларусь в январе 2017 года.

«Граждане Ирака прибывали в Беларусь в составе организованных туристических групп, имели на руках туристическую визу и билеты туда-обратно, — отметили в департаменте. — При этом во время проведения миграционного контроля пассажиры «Иракских авиалиний», в случае выявления нарушений, не допускаются на территорию Республики Беларусь. Для этих целей самолет авиакомпании находится на стоянке в аэропорту четыре часа вместо обычного одного часа».

«Белорусская авиакомпания «Белавиа» никогда не участвовала в организации перевозок нелегальных мигрантов. В 2021 году «Белавиа» не открывала новых направлений для обслуживания миграционных потоков. И несмотря на то, что департамент по авиации и «Белавиа» получали множество запросов от авиационных администраций Ирака, Ирана, Сирии и Афганистана на открытие регулярных и чартерных рейсов, все они были отклонены белорусской стороной», — заявили в ведомстве.

Как отметили в департаменте, «Белавиа» летает в страны ЕС более 25 лет, является членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), «хорошо известна и пользуется заслуженным уважением у авиационных властей стран ЕС, партнеров и пассажиров». «В авиакомпанию напрямую не поступило ни единого запроса от представителей ЕС с требованиями предоставить информацию или прекратить выполнение полетов в страны и/или перевозку граждан определенных государств на своих рейсах», — подчеркнули в ведомстве.

Комментируя предложение запретить европейским компаниям передавать «Белавиа» самолеты в лизинг, в департаменте по авиации отметили, что «все соглашения на лизинг воздушных судов с компаниями ЕС, в том числе Ирландии, были подписаны задолго до возникновения миграционного кризиса».

«Парк воздушных судов «Белавиа» был сформирован до 2020 года, в том числе и в отношении поставок новых воздушных судов в 2021 году, для выполнения запланированной полетной программы регулярных и чартерных рейсов исходя из прогнозируемого спроса, — говорится в комментарии. — Авиакомпания не предпринимала никаких мер по аренде самолетов для перевозки нелегальных мигрантов».

«Для решения миграционного вопроса, ЕС может принять решение по утверждению перечня отдельных государств, гражданам которых будет запрещено перемещаться на рейсах авиакомпаний, выполняющих полеты в Республику Беларусь. Департамент по авиации, в свою очередь, обязуется опубликовать данный перечень для публичного использования и реализовывать данное решение ЕС», — предложили авиационные власти Беларуси.

На пресс-конференции 18 октября Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз готов ввести санкции в отношении «Белавиа» из-за ситуации с мигрантами на границе Беларуси и ЕС.

По его словам, Евросоюз находится в тесном контакте с властями Ирака и других стран, откуда мигрантов «привозят в Минск, а затем доставляют к границе с ЕС». «Использование мигрантов в политических целях недопустимо», — подчеркнул Боррель.

Он считает, что этих людей «обманывают, давая им ложную надежду, что через Беларусь они смогут попасть в Европу», а затем они оказываются в ловушке, запертые на границе Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей. «С этой ситуацией необходимо бороться», — заявил представитель ЕС.

По словам Борреля, он лично обсуждал с представителями иракских властей ситуацию, и сначала та сторона утверждала, что ничего не может сделать, поскольку граждане имеют право свободного передвижения и у них есть визы для въезда в Беларусь. «Но затем они осознали, что этих людей обманывают, заставляя поверить, что они могут попасть в Европу; поняли, что после приезда в Минск они не получат права свободного въезда в страны ЕС. Когда власти Ирака осознали всю ситуацию, они запретили полеты в Минск», — сказал Боррель.

«Иракский путь, — продолжил он, — был закрыт, но возникли новые. Есть большой список стран, откуда потоки мигрантов транспортируются сначала в Минск, а затем к границе. Мы ведем с ними переговоры».

Боррель заявил, что «Белавиа», как и некоторые другие авиакомпании, участвует в доставке мигрантов. «Мы готовы ввести санкции против «Белавиа» и убедить других, что то, что они делают, является контрабандой людей», — сказал верховный представитель ЕС.

Во время выступлений на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс возложили ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами на восточных границах ЕС на власти Беларуси. Они осудили практику использования иностранных граждан в уязвимом положении для проведения «гибридной атаки» и призвали страны ООН сообща решать миграционные проблемы.

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

9 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил , что проблема с мигрантами на границах Беларуси и стран ЕС России не касается, и призвал западных лидеров напрямую общаться с белорусскими властями.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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