Посол Индии: непропорционально большую долю в товарообороте с Беларусью занимают калийные удобрения

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Белорусская биржевая площадка может сыграть важную роль в развитии торгово-экономического сотрудничества Индии с Беларусью, став «надежным связующим звеном между индийскими и белорусскими компаниями». Об этом заявил посол Индии в Беларуси Алок Ранджан 20 октября в Минске во время визита в центральный офис Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ).

При этом, по мнению дипломата, применение биржевого механизма позволит сделать структуру взаимного товарооборота более сбалансированной за счет увеличения объемов реализации таких востребованных в Индии товаров, как пиломатериалы, изделия из черных металлов и нефтехимическая продукция.

«Сейчас непропорционально большую долю в товарообороте между нашими странами занимают калийные удобрения. Но ведь есть еще множество других товаров, которые белорусские производители могли бы поставлять в Индию, а индийские — в Беларусь. В первую очередь это пиломатериалы, металлоизделия, нефтехимия, продукты питания», — отметил посол. Он считает, что с помощью биржевой площадки «получится увеличить объемы торговли этими видами продукции». 

«В этом отношении биржа — действительно перспективный инструмент, о котором должна знать каждая индийская компания, планирующая работать в Беларуси и в Восточной Европе в целом», — цитирует Ранджана пресс-служба БУТБ. 

Председатель правления БУТБ Александр Осмоловский согласился с необходимостью более активного информирования индийского бизнеса о возможностях участия в биржевых торгах и предложил посольству Индии проводить совместные мероприятия по популяризации биржевой торговли и установлению деловых контактов между белорусскими и индийскими предприятиями. Он также напомнил, что на БУТБ аккредитовано более 3.000 компаний из Евросоюза, которым было бы интересно покупать производимые в Индии товары.

«Если у нас получится наладить торговлю между белорусскими и индийскими компаниями через биржевую площадку, то, независимо от нашего с вами желания, компании из Евросоюза обязательно проявят интерес к предложениям индийских экспортеров. В этом смысле показателен пример Китая. Как только мы начали серьезно прорабатывать данный рынок и выстроили оптимальную логистику, европейские компании сразу же подхватили эту тему и стали использовать нашу торговую платформу для взаимодействия с предприятиями из Поднебесной. Поэтому наш слоган «Будь с нами — торгуй со всем миром» — это не просто слова, а руководство к действию», — отметил Осмоловский.

По итогам встречи стороны договорились проработать возможность проведения до конца текущего года первого белорусско-индийского биржевого форума для информирования деловых кругов Индии о преимуществах биржевой площадки Беларуси.

Как сообщалось, в начале 2021 года между Белорусской калийной компанией и долгосрочным стратегическим партнером в Индии — компанией IPL был подписан годовой контракт на поставку 800 тыс. тонн калийных удобрений на индийский рынок по цене 247 долларов США за тонну. В апреле было достигнуто соглашение о повышении цены до 280 долларов за тонну.

По последним данным Белстата, товарооборот с Индией в январе—августе текущего года составил 307,3 млн долларов, что на 14,1% меньше, чем за аналогичный прошлый период, в том числе экспорт — 184,2 млн (-27,2%), импорт — 123,1 (+17,6%). Положительное сальдо сложилось на уровне 61,1 млн долларов.

 

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Тэги: Беларусь-Индия калийные удобрения

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