Лукашенко боится двоевластия

При работе над изменениями в Конституцию «главное не допустить разбалансированности системы органов государственной власти», заявил Александр Лукашенко 21 октября на встрече с рабочей группой по доработке проекта нового Основного закона.

Рабочая группа была сформирована для доработки поправок в Конституцию, разработанных конституционной комиссией. В состав группы вошли глава Администрации президента (АП) Игорь Сергеенко, заместитель госсекретаря Совета безопасности Александр Рахманов, руководитель аппарата Совета министров Константин Бурак, заместитель председателя Конституционного суда (КС) Наталья Карпович и судья КС Ольга Сергеева, председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда, помощник Лукашенко Александр Косинец, экс-министр образования, бывший замглавы АП, экс-председатель объединения «Белая Русь» Александр Радьков, представители нижней и верхней палат парламента, включая председателя Совета Республики Наталью Кочанову.

«Главное в работе нынешней рабочей группы над конституционными изменениями — не допустить разбалансированности системы органов государственной власти, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Важно избежать смешения функций и полномочий ключевых органов, обеспечить согласованность их действий».

Особое внимание, по его мнению, необходимо уделить Всебелорусскому народному собранию: «Предстоит определить его статус, порядок формирования и компетенцию. Сделать это так, чтобы не нарушить устойчивость государственного аппарата, не допустить появления в стране двоевластия».

«Итогом деятельности группы станет проект Основного закона, который, как я сказал, обсудим на конституционной комиссии и внесем для всенародного обсуждения. А потом уже дошлифовываем после всенародного обсуждения, и проект идет на референдум», — заявил Лукашенко.

По его словам, «беглая оппозиция пытается убедить всех, будто новая Конституция разрабатывается под президента». На это он ответил, что на самом деле «под президента» сделан нынешний Основной закон. «Эта Конституция действительно очень жесткая, — заявил Лукашенко. — Многие специалисты говорят, что авторитарного характера у нас власть в силу этой Конституции, это действительно так. И мы говорим, почему мы делали эту Конституцию таким образом и под президента. Поэтому любая другая Конституция будет «слабее», читай, как они говорят, «демократичнее» нынешней».

Он считает, что пришло время на уровне Конституции перераспределить полномочия между органами власти, рассредоточить обязанности и зоны ответственности». При этом он убежден, что «Беларусь должна быть президентской республикой, если мы хотим сохранить страну».

«И Всебелорусское народное собрание вводится не потому, что кто-то из присутствующих или действующий президент прямо рвется на эту должность, а для того, чтобы обеспечить, как юристы говорят, сдерживание и противовес, — отметил Лукашенко. — Это одна из фундаментальных вещей — сдерживание и противовес, на этом строятся все законы и законодательные акты, и прежде всего Основной закон».

Новая Конституция, по его словам, должна разрабатываться «с учетом конструктивных мнений белорусских граждан, а не с оглядкой на беглую оппозицию». «Мы будем их слышать, хотим ли мы этого или нет, но реагировать на каждый чих из-за пределов нашей страны людей, которые сегодня отрабатывают деньги американцев, немцев и прочих, сидя в Польше или Литве, — тогда мы перестанем работать и заботиться о собственном народе, и ни ковид, и ни санкции — ни одного вопроса мы не решим», — сказал он.

Лукашенко заявил, что «готов слушать, включаться в работу» по изменению Конституции, однако призвал членов рабочей группы выступать с предложениями. «Вы уже сильные специалисты, опытные, вы знаете, что можно вынести на Всебелорусское народное собрание, что оставить в полномочиях президента, чтобы его не перегружать, что должно быть в правительстве, местных органах власти», — отметил он.

На членах группы, по его словам, лежит ответственность за принятие «правильных, выверенных решений», потому что «любой их неверный шаг может разрушить страну».