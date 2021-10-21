Белорусский онколог: есть гипотеза, что коронавирус может в некоторых случаях излечивать пациентов с онкологией

За последние два года количество онкопациентов в Беларуси снизилось на 25 тысяч, сообщил заместитель директора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова Сергей Красный.

«Есть гипотеза, что коронавирус может тормозить опухолевый рост и даже в некоторых случаях излечивать пациентов с онкологией», — цитирует онколога пресс-служба Министерства здравоохранения.

По его словам, в соответствии с данными онкорегистра, в течение последних лет (а наблюдение ведется уже 50 лет), в Беларуси отмечался рост заболеваний злокачественными новообразованиями — в 2019 году количество вновь выявленных случаев злокачественных опухолей достигло 54 тысяч. «Однако в 2020 году впервые отметилось резкое снижение заболеваемости сразу на 20% — это примерно на 11 тысяч пациентов меньше. Такая же тенденция была в большинстве развитых стран мира, и мы вполне логично предполагали, что она связана с уменьшением обращаемости онкопациентов за медпомощью. Они просто боялись заразиться коронавирусом, поэтому не обращались к врачам. Кроме того, была снижена диспансеризация и программа скрининга», — отметил Красный.

Специалист обратил внимание, что врачи ожидали в этом году резкого всплеска заболеваемости. «Но когда мы проанализировали данные, оказалось, что в этом году заболеваемость злокачественными новообразованиями снизилась еще больше. То есть объяснить ситуацию снижением обращаемости невозможно. Тогда мы предположили, что это может быть связано с повышенной смертностью онкопациентов от ковида. Они характеризуются сниженным иммунитетом и относятся к группе риска. Но оказалось, что в 2020-м онкосмертность снизилась. Более того, от причин, не связанных со злокачественными опухолями, умерло всего на 240 онкопациентов больше, чем в 2019-м. Это совсем небольшая цифра и она никак не объясняет снижение заболеваемости. Если взять суммарно два года, уже почти на 25 тысяч новых случаев идет снижение», — пояснил он.

Таким образом, продолжил Красный, у экспертов возникла гипотеза, что это может быть связано с самой коронавирусной инфекцией. «Дело в том, что ковид характеризуется высокой гипертермией (высокая температура, которая держится достаточно долго). Известно, что злокачественные опухолевые клетки очень чувствительны к высокой температуре, и мы это давно используем в нашей практике. Кроме того, в ходе ковида отмечается резкий всплеск иммунитета — как клеточного, так и гуморального. То есть вырабатывается огромное количество антител. Комплексное воздействие может тормозить опухолевый рост, приводить к регрессии опухоли и даже в некоторых случаях к излечению. Это пока только гипотеза, но хотелось бы, чтобы это оказалось правдой», — резюмировал замглавы РНПЦ.

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