Биржа: рубль вновь вырос ко всем основным валютам

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Белорусский рубль укрепился ко всем основным иностранным валютам на торгах БВФБ  в четверг, 21 октября.

Евро упал на 0,0005 пункта и завершил свою сессию на отметке 2,8343 белорусского рубля.

Доллар потерял 0,0019 пункта — 2,4362 белорусского рубля.

Российский рубль снизился на 0,0031 пункта — 3,4309 белорусского рубля за 100 российских.

Напомним, банки, работающие на территории Беларуси, установили утром в своих пунктах обмена валют новые курсы.

Ушедшая рабочая неделя (11-15 октября) на БВФБ отсалютовала существенным падением трех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Напомним, в январе-сентябре средний курс наличного доллара снизился на 4,24% (с 2,6194 до 2,5084 рубля).

 

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Тэги: курсы валют

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