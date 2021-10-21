Биржа: рубль вновь вырос ко всем основным валютам
Белорусский рубль укрепился ко всем основным иностранным валютам на торгах БВФБ в четверг, 21 октября.
Евро упал на 0,0005 пункта и завершил свою сессию на отметке 2,8343 белорусского рубля.
Доллар потерял 0,0019 пункта — 2,4362 белорусского рубля.
Российский рубль снизился на 0,0031 пункта — 3,4309 белорусского рубля за 100 российских.
Напомним, банки, работающие на территории Беларуси,
Ушедшая рабочая неделя (11-15 октября) на БВФБ отсалютовала существенным падением трех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают
Напомним, в январе-сентябре средний курс наличного доллара
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