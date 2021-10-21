Трехлетняя девочка пострадала в ДТП в Быхове

В Быхове в ДТП травмирован трехлетний ребенок. Девочка не была пристегнута ремнями безопасности, сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

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Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 20 октября на улице Советской. 22-летний местный житель, управляя автомобилем Skoda Octavia, не убедился в безопасности совершаемого обгона, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Nissan Primera.

В результате ДТП 3-летняя пассажирка Nissan с травмами доставлена в больницу.