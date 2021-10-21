Политзаключенный Дмитрий Фурманов вышел на свободу, отсидев полтора года

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Политзаключенный Дмитрий Фурманов, проходивший по «делу Тихановского», вышел на свободу, сообщает белорусская редакция «Свободы».

Приговоренный к двум годам лишения свободы в колонии общего режима Дмитрий Фурманов 21 октября вышел на свободу. Он провел в колонии меньше двух лет, так как 1 день в СИЗО засчитывается за 1,5 дня в колонии. Таким образом он полностью отбыл наказание.

Дмитрий Фурманов — член инициативной группы по выдвижению в президенты Светланы Тихановской. Он был задержан 29 мая прошлого года на площади Советской в Гродно. Тогда на площади после инцидента с милиционером был задержан и Сергей Тихановский. В момент задержания Дмитрий собирал подписи: находился в палатке и сидел за столом.

Суд над Дмитрием, а также над еще несколькими задержанными 29 мая в Гродно, начался в январе 2021 года. Фурманова обвинили в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

 

 

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Тэги: политзаключенные дело Тихановского Персона: Дмитрий Фурманов

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