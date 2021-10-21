В Беларуси зарегистрирован очередной суточный рекорд заболеваемости COVID-19

В Беларуси вновь зарегистрирован суточный рекорд заболеваемости COVID-19. 21 октября официально зарегистрировано 2097 новых пациентов.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, умерло 17 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией (повторение суточного рекорда смертности), выписано 2315 человек.

20 октября было зафиксировано 2.076 новых случаев коронавируса (предыдущий суточный рекорд), 19 октября — 1913, 18-го — 1956, 17-го — 1981, 16-го — 2068, 15-го — 2073, 14-го — 2052, 13-го — 2060, 12-го — 2038, 11-го — 1943.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 580 029 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровело 552 415 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом. Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в Беларуси умерло 4449 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 38 789 тестов на коронавирус, что в 1,4 раза меньше, чем днем ранее — 55 648. Всего в стране проведено 9 252 143 теста.