Кричевского журналиста судят за лайки под «экстремистским контентом»

Бывшего редактора газеты «Вольны город» Сергея Неровного задержали 20 октября. На него составили протокол за распространение экстремистских материалов, сообщает пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов.

Источник: БАЖ

Сегодня выяснилось, что журналиста обвиняют даже не за репосты, а за лайки под публикациями на страницах СМИ, которые власть признала «экстремистскими».

В одном протоколе в вину Неровному ставят лайк на странице «Тут.бай» в «Фейсбуке», во втором — лайк на странице независимого белорусского телеканала. В милиции считают, что своими лайками журналист распространял экстремистские материалы.