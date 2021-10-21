В России третий день подряд обновился рекорд суточной смертности от коронавируса

За последние 24 часа в соседней стране зафиксировали 1036 летальных исходов из-за последствий коронавируса. Накануне в России скончались 1028 человек с COVID-19, а 19 октября — 1015 пациентов.

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За минувшие сутки от коронавируса в России умерли 1036 человек, согласно данным оперативного штаба. Это новый максимум с начала пандемии, предыдущий рекорд был установлен накануне — 1028, передает РБК .

Рекорд по летальным исходам от коронавируса в России обновляется третий день подряд. Так, 19 октября в стране скончались 1015 человек с COVID-19. Более тысячи жертв впервые зафиксировали 16 октября — 1002.

Согласно подсчетам оперштаба, за последние сутки больше всего летальных исходов было зарегистрировано в Москве — 77, Петербурге — 68, Краснодарском крае — 41, Нижегородской области — 40.

Общее число смертей с начала пандемии, по данным оперштаба, составляет 227 389.

В своей статистике оперштаб учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти. Эти данные отличаются от данных Росстата, который только с апреля прошлого года по август текущего насчитал более 413 тыс. летальных исходов. Ведомство включает в свою статистику умерших от других заболеваний на фоне COVID-19, а также тех, у кого вирус обнаружили уже после смерти.