Ревакцинацию белорусов от COVID-19 будут проводить через полгода-год после первого курса прививок

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В Беларуси повторную вакцинацию от COVID-19 будут проводить спустя полгода-год после завершения курса предыдущей, сообщила первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан. 

«Все будет зависеть от состояния здоровья пациента, наличия или отсутствия хронических заболеваний», — цитирует чиновницу пресс-служба Минздрава.

16 октября Минздрав сообщил о более чем 2 млн 550 тыс. человек, получивших первую дозу вакцины против COVID-19. Из них более 1 млн 865 человек прошли полный курс вакцинации. В Беларуси прививают тремя вакцинами: российскими «Спутник V» и «Спутник Лайт» и китайской Vero Cell.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: вакцинация белорусов ревакцинация коронавирус в Беларуси Персона: Елена Богдан

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