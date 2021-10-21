Ревакцинацию белорусов от COVID-19 будут проводить через полгода-год после первого курса прививок

В Беларуси повторную вакцинацию от COVID-19 будут проводить спустя полгода-год после завершения курса предыдущей, сообщила первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.

«Все будет зависеть от состояния здоровья пациента, наличия или отсутствия хронических заболеваний», — цитирует чиновницу пресс-служба Минздрава.

16 октября Минздрав сообщил о более чем 2 млн 550 тыс. человек, получивших первую дозу вакцины против COVID-19. Из них более 1 млн 865 человек прошли полный курс вакцинации. В Беларуси прививают тремя вакцинами: российскими «Спутник V» и «Спутник Лайт» и китайской Vero Cell.