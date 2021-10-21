Лукашенко проводит встречу с группой по доработке Конституции

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В новой версии Конституции важно не допустить разбалансированности системы органов государственной власти, заявил Александр Лукашенко в ходе встречи с группой по доработке Основного закона страны, сообщает пресс-служба политика.

Лукашенко отметил, что важно не допустить смешения функций и полномочий ключевых органов власти и обеспечить согласованность их действий.

«Особое внимание — Всебелорусскому народному собранию. Предстоит определить его статус, порядок формирования и компетенцию. Сделать это так, чтобы не нарушить устойчивость государственного аппарата, не допустить появления в стране двоевластия», — отметил политик.

В состав группы по доработке Конституции вошли глава Администрации президента Игорь Сергеенко, председатель Совета Республики Наталья Кочанова и представители обеих палат парламента, заместитель госсекретаря Совета безопасности Александр Рахманов, руководитель Аппарата Совета Министров Константин Бурак, зампредседателя Конституционного Суда Наталья Карпович и судья Ольга Сергеева, председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда, помощник Лукашенко Александр Косинец и доктор педагогических наук, профессор Александр Радьков.

 

 

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Сюжет: Референдум-2022
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Тэги: конституционный референдум Конституция Персона: Александр Лукашенко

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