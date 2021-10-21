Европейский суд по правам человека запретил выдавать из России белоруса Вадима Дубойского

Европейский суд по правам человека 20 октября принял решение по жалобе белорусского активиста Вадима Дубойского. Житель Бреста, который сейчас находится в белгородском СИЗО (Россия), может быть передан белорусским правоохранителям по их запросу.

ЕСПЧ запретил выдачу белоруса, так как согласился с доводами о преследовании и возможном применении пыток в отношении Дубойского. Об этом БелаПАН со ссылкой на адвоката сообщила сестра активиста.

21 октября в первом апелляционном суде Москвы состоится рассмотрение жалобы защитника Дубойского на выдачу его правоохранительным органам Беларуси.

Суд в Красной Яруге (Белгородская область, Россия) 13 октября продлил на два месяца арест Дубойскому. Активиста задержали в России 12 апреля по запросу белорусских властей. С того времени он находится в СИЗО Белгорода.

В августе 2020 года в Бресте Вадим Дубойский был задержан и избит. Его освободили без составления каких-либо документов. После того как мужчина снял побои, в его отношении возбудили дело по статье 293 Уголовного кодекса (массовые беспорядки). Осенью 2020 года Дубойский уехал в Россию, где позже был задержан.

9 сентября суд в Белгороде принял решение выдать Дубойского белорусской стороне. Решение не вступило в силу, адвокат обжалует его в апелляционной инстанции в Москве. Однако сотрудники СИЗО в Белгороде 22 сентября решили начать процесс экстрадиции Дубойского в Беларусь, так как, по словам его защитника, не знали об апелляции. Адвокат нашел своего подзащитного в СИЗО Курска и остановил процесс выдачи. Из курского СИЗО Дубойского перевели назад в Белгород. Там он будет оставаться согласно решению суда еще два месяца под арестом — если не удастся добиться положительного для него результата в апелляционном суде.

Единственный белорус, которому удалось избежать экстрадиции из России, — Николай Давидчик. Он почти 20 лет прожил в Москве, но имеет белорусское гражданство. Давидчик администрировал некоторые белорусские протестные телеграм-каналы. Позднее он уехал с семьей в Польшу.