За минувшие сутки страны ЕС не впустили 678 нелегальных мигрантов со стороны Беларуси

За минувшие сутки страны Европейского союза не впустили 678 мигрантов, намеревавшихся незаконно пересечь границу со стороны Беларуси.

Пограничная служба Польши в «Твиттере» сообщила, что 20 октября было зафиксировано 600 попыток нелегального пересечения границы с белорусской территории. Задержали 19 иностранцев — граждан Ирака (16), Индии (2) и Сирии (1), остальных в страну не впустили.

Отмечается, что в октябре зафиксировано 11,3 тыс. попыток незаконного проникновения на территорию Польши, с начала года — 22,9 тыс.

Телерадиокомпания LRT со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы сообщила, что за минувшие сутки в страну не впустили 79 нелегальных мигрантов со стороны Беларуси.

Утверждается, что вечером и ночью у границы в Лаздийском районе с белорусской стороны слышали несколько выстрелов.

Государственная пограничная охрана Латвии на своем сайте сообщила, что 20 октября были предотвращены попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы 18 иностранцами. Задержанных нет.

С 10 августа, когда в граничащих с Беларусью районах было введено чрезвычайное положение, в Латвию не впустили 1.825 нелегальных мигрантов. За это же время 50 человек пропустили по гуманитарным причинам. Всего с начала года в стране задержали 402 иностранца, незаконно пересекших границу.

Из-за увеличения потока нелегальных мигрантов с белорусской стороны Литва ввела режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша — чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

Руководство стран Балтии и Польши возлагает ответственность за миграционный кризис на границе на белорусские власти, те обвинения отвергают.

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