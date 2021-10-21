В Беларуси заблокировали сайт Telegraf.by

При попытке открыть главную страницу новостного сайта Telegraf.by у некоторых пользователей появляется сообщение о том, что доступ к нему «ограничен по решению Министерства информации». При этом сайт доступен пользователям за рубежом и через VPN.

В редакции Telegraf.by пока не комментируют причины блокировки.

Telegraf.by — белорусский общественно-политический новостной сайт на русском языке. Основан в августе 2005 года. 1 марта 2010 года Telegraf.by запустил белорусскоязычную версию, 9 марта — англоязычную.

Как отмечается на сайте, он «посвящен, прежде всего, белорусским новостям, но при этом освещает мировые события и события стран ближнего зарубежья». Также публикует «мнения экспертов, полезную для потребителей информацию».