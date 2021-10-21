Биткоин обошел по капитализации швейцарский франк

Рыночная капитализация криптовалюты BTC обошла рыночную капитализацию швейцарского франка. Биткоин вышел на 13-е место в списке мировых валют по этому показателю.

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После очередного скачка стоимости биткоина рыночная капитализация этой криптовалюты составила более 1220 трлн долларов. В то же время, рыночная капитализация швейцарского франка составляет примерно 1216 трлн, обратил внимание Вitcoinmagazine.com .

Теперь по этому показателю биткоин вышел на 13 место в списке мировых валют.

Вечером 20 октября курс биткоина достиг своего исторического рекорда. На утро 21 числа он стоит 65 тысяч долларов. Ровно три месяца назад он оценивался вдвое меньше.

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