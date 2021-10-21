На Вечном огне в Барановичах сожгли ритуальные венки

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Вечером 18 октября на Вечном огне в Барановичах сожгли ритуальные венки. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Фото: СК

В милицию поступило сообщение от очевидцев о том, что неизвестные бросили в пламя Вечного огня ритуальные венки. Хулиганов хотели задержать, но они скрылись, передает сайт газеты «Наш край».

Подозреваемых задержала милиция: ими оказались трое подростков. Старшему из них 14 лет, а двоим по 13 лет. По месту учебы каждый из них характеризовался положительно.

В тот же вечер неизвестные устроили разгром на местном стадионе «Локомотив».
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Тэги: Вечный огонь Город: Барановичи

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