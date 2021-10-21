Вечером 18 октября на Вечном огне в Барановичах сожгли ритуальные венки. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Фото: СК

В милицию поступило сообщение от очевидцев о том, что неизвестные бросили в пламя Вечного огня ритуальные венки. Хулиганов хотели задержать, но они скрылись, передает сайт газеты «Наш край» .

Подозреваемых задержала милиция: ими оказались трое подростков. Старшему из них 14 лет, а двоим по 13 лет. По месту учебы каждый из них характеризовался положительно.