На Вечном огне в Барановичах сожгли ритуальные венки
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Вечером 18 октября на Вечном огне в Барановичах сожгли ритуальные венки. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
В милицию поступило сообщение от очевидцев о том, что неизвестные бросили в пламя Вечного огня ритуальные венки. Хулиганов хотели задержать, но они скрылись, передает сайт газеты
Подозреваемых задержала милиция: ими оказались трое подростков. Старшему из них 14 лет, а двоим по 13 лет. По месту учебы каждый из них характеризовался положительно.
В тот же вечер неизвестные