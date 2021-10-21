«Кибер-Партизаны» и «Кибер-сливы» признали экстремистским формированием

МВД приняло решение о признании телеграм-канала «Кибер-Партизаны» и чата «Кибер-сливы» экстремистским формированием.

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«Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством телеграм-канала "Кибер-Партизаны" и телеграм-чата "Кибер-сливы", экстремистским формированием и запрете его деятельности», — говорится в сообщении.

Ранее в Беларуси признали экстремистскими формированиями телеграм-канал и чат «Дружины Народной Самообороны — ДНС» / «ДНС чат», «Рабочы Рух» / «Расширенный круглый стол», dze.chat, телеграм-канал и чат «Буслы ляцяць» / «Буслы ляцяць Chat».