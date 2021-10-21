Неизвестные устроили погром на стадионе «Локомотив» в Барановичах

/ Происшествия
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Местное издание «Наш край» сообщает, что неизвестные устроили настоящий погром на барановичском стадионе «Локомотив», где сейчас проводится реконструкция.

На стадионе сломали строительные леса, один из погрузчиков нашли перевернутым на бок, в нем разбиты все стекла, выбито остекление крыши. Также испорчены бордюры, частично испорчены уже уложенный газон и то покрытие, которое хранилось на поле в рулонах, ожидая укладки.

 

 

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Тэги: погром стадион хулиганство Город: Барановичи

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