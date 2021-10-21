Неизвестные устроили погром на стадионе «Локомотив» в Барановичах

Местное издание «Наш край» сообщает, что неизвестные устроили настоящий погром на барановичском стадионе «Локомотив», где сейчас проводится реконструкция.

На стадионе сломали строительные леса, один из погрузчиков нашли перевернутым на бок, в нем разбиты все стекла, выбито остекление крыши. Также испорчены бордюры, частично испорчены уже уложенный газон и то покрытие, которое хранилось на поле в рулонах, ожидая укладки.

Подписывайтесь и читайте нас в