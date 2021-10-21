Минские «Цмокі» переиграли немецкий «Крайльсхайм» в Кубке ФИБА и возглавили группу

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Сильнейший баскетбольный клуб Беларуси — столичные «Цмокі» — на выезде одолели немецкий «Крайльсхайм» в рамках второго тура Кубка Европы ФИБА — 81:77.

Фото: bc-tsmoki.by

В третьем туре «драконы» вечером 27 октября сыграют против датского клуба «Баккен Беарз».

В группе G после двух игр у минчан 4 очка, у «Крайльсхайма» и «Перистери» — по три, «Баккен Беарза» — два.

Данный турнир считается вторым по значимости мужским турниром в системе ФИБА и четвертым по значимости в Европе.
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Тэги: баскетбол белорусский баскетбол Кубок ФИБА-Европа БК Цмоки-Минск

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