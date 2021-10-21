В Турции задержали четырех россиян, украинца и узбека, которые планировали нападения на чеченских оппозиционеров

В Турции арестованы шесть иностранцев, их обвиняют «в политическом и военном шпионаже», сообщает газета Hürriyet. По данным издания, четверо из арестованных — россияне, двое других — граждане Украины и Узбекистана.

Фото: hurriyet.com.tr

Подозреваемые планировали совершить нападения на представителей чеченской оппозиции. По статье о военном и политическом шпионаже им может грозить от 15 до 20 лет лишения свободы.

У них были найдены три пистолета, патроны и документы, в том числе российские паспорта. Арестованные заключены в тюрьму Малтепе под Стамбулом.

Де-факто независимая Чеченская республика Ичкерия вошла в состав РФ в 2000 году после поражения во Второй российско-чеченской войне. Первый президент страны Джохар Дудаев — бывший советский генерал, который отказался разгонять антисоветский митинг в Таллинне, — был убит точечным ракетным ударом в 1996 году. Теперь этой кавказской республикой руководит пропутинский Рамзан Кадыров, а сторонников независимости преследуют.