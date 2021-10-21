Тело гражданина Сирии нашли в пограничной реке Буг

Спасатели достали из реки Буг, представляющей собой природную границу между Польшей и Беларусью, тело 19-летнего мигранта из Сирии, сообщила польская полиция и прокуратура.

Буг на границе Польши и Беларуси. Фото: Polska Agencja Prasowa

«Его личность подтвердил другой молодой мужчина, с которым они днем ранее пытались нелегально переправиться через реку Буг. Вместе с телом найдены документы», — сказал пресс-секретарь главного коменданта полиции в Люблине Анджей Фийолек, передает Onet.pl .

По его словам, обстоятельства смерти молодого человека расследуются.

К 21 октября обе стороны сообщали о гибели восьми мигрантов.