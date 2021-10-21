Потенциальных госслужащих будут проверять на отношение к власти

В характеристике госслужащих будет отражаться его отношение к «государственным и общественным институтам, конституционному строю». Форма характеристики руководящих кадров и работников организаций утверждена постановлением правительства от 14 октября № 585, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

В частности, в характеристике соискателя рабочего места должна отражаться информация о его профессиональных и деловых качествах (компетентность, работоспособность, исполнительность, инициативность, стремление повышать профессиональный уровень и др.), моральных качествах (ответственность, порядочность, активность и др.), участии в социально-общественной жизни коллектива, его взаимодействии с нанимателем, профсоюзной организацией по решению актуальных вопросов деятельности организации; о дисциплинарных взысканиях в течение последнего года до даты выдачи характеристики (до даты увольнения), о привлечении работника к материальной ответственности, передает БелаПАН.

При направлении характеристики по запросу госоргана, иной госорганизации, а также организации, более 50% акций (долей в уставном фонде) которой находится в государственной собственности, в ней должны содержаться сведения об «отношении к государственным и общественным институтам, конституционному строю; о совершавшихся действиях против порядка управления и общественной безопасности, наличии антигосударственных проявлений работника на рабочем месте».

Правовой акт разработан в соответствии с декретом Александра Лукашенко от 15 декабря 2014 года № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций», в который были внесены изменения декретом от 12 октября 2021 года № 6.

Декрет № 6 дополнил перечень признаваемых дискредитирующими оснований, по которым наниматель может досрочно расторгнуть трудовой договор (контракт): за нарушение работником порядка сбора, систематизации, хранения, изменения, использования, обезличивания, блокирования, распространения, предоставления, удаления персональных данных.

Установлена обязанность руководителей госорганов и организаций при приеме граждан на работу запрашивать их характеристики с предыдущих мест работы, а также сведения из единого государственного банка данных о правонарушениях в отношении кандидатов на руководящие должности.

Оба документа, декрет № 6 и постановление № 585, пока не вступили в силу.

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