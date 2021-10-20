Силовики вновь задержали кричевского журналиста Сергея Неровного

В Кричеве 20 октября вновь задержали местного журналиста Сергея Неровного, сообщает телеграм-канал Белорусской ассоциации журналистов.

Источник: 6tv.by

Это произошло на выходе из здания суда, где рассматривали административный протокол, составленный в отношении Неровного 17 октября. Документ был отправлен на доработку «из-за большого количества неточностей», и журналиста освободили после трех дней пребывания в изоляторе.

17 октября в квартире журналиста прошел обыск , была изъята компьютерная техника. На него составили протокол за распространение экстремистских материалов (ст. 19.11 КоАП). 20 октября Неровного задержали на трое суток по той же статье, говорится в сообщении.

Сергей Неровный — бывший редактор местной негосударственной газеты «Вольны горад», известен также публикациями в газете «Народная Воля».