Силовики вновь задержали кричевского журналиста Сергея Неровного

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В Кричеве 20 октября вновь задержали местного журналиста Сергея Неровного, сообщает телеграм-канал Белорусской ассоциации журналистов.

Источник: 6tv.by

Это произошло на выходе из здания суда, где рассматривали административный протокол, составленный в отношении Неровного 17 октября. Документ был отправлен на доработку «из-за большого количества неточностей», и журналиста освободили после трех дней пребывания в изоляторе.

17 октября в квартире журналиста прошел обыск, была изъята компьютерная техника. На него составили протокол за распространение экстремистских материалов (ст. 19.11 КоАП). 20 октября Неровного задержали на трое суток по той же статье, говорится в сообщении.

Сергей Неровный — бывший редактор местной негосударственной газеты «Вольны горад», известен также публикациями в газете «Народная Воля».
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Тэги: задержания журналистов БАЖ права человека в Беларуси Вольны горад Персона: Сергей Неровный Город: Кричев

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