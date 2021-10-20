Силовики вновь задержали кричевского журналиста Сергея Неровного
В Кричеве 20 октября вновь задержали местного журналиста Сергея Неровного, сообщает телеграм-канал Белорусской ассоциации журналистов.
Это произошло на выходе из здания суда, где рассматривали административный протокол, составленный в отношении Неровного 17 октября. Документ был отправлен на доработку «из-за большого количества неточностей», и журналиста освободили после трех дней пребывания в изоляторе.
17 октября в квартире журналиста
Сергей Неровный — бывший редактор местной негосударственной газеты «Вольны горад», известен также публикациями в газете «Народная Воля».