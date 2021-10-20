Директор Департамента по авиации сравнил действия ЕС с поведением матери-истерички

Директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский заявил в эфире ОНТ, что поведение Европейского союза напоминает поведение матери-истерички, которая не может справиться с детьми и обвиняет воспитателя в их плохом поведении.

Источник: ОНТ

Сикорский отметил , что Европа полностью подрывает свой авторитет, подготавливая санкции из-за того, что Беларусь содействует миграционному кризису.

«"Белавиа" стала площадкой, через которую эти люди бегут за лучшей жизнью. Они не к нам пришли, и даже не в Литву, и не в Польшу. Я бы предложил Жозепу Боррелю ввести санкции против Средиземного моря. Потому что тысячи и тысячи мигрантов пребывают в Европу по Средиземному морю», — сказал Сикорский.