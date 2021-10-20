В Бобруйске провели обыск в креативном пространстве

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В Бобруйске сегодня провели обыск в креативном пространстве 1387. Об этом сообщает лишенные регистрации правозащитный центр «Весна».

Источник: пространство 1387

Как уточняют правозащитники, обыск продолжался около четырех часов. После руководителя креативного пространства Наталью Халанскую и еще одну женщину увезли. Их местонахождение на данный момент неизвестно. Пока нет информации по какому делу проводился обыск.

В одном помещении с креативным пространством также находится магазин белорусской одежды.
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Тэги: обыск пространство 1387 Персона: Наталья Халанская Город: Бобруйск

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