В Бобруйске провели обыск в креативном пространстве
В Бобруйске сегодня провели обыск в креативном пространстве 1387. Об этом сообщает лишенные регистрации правозащитный центр «Весна».
Как уточняют правозащитники, обыск продолжался около четырех часов. После руководителя креативного пространства Наталью Халанскую и еще одну женщину увезли. Их местонахождение на данный момент неизвестно. Пока нет информации по какому делу проводился обыск.
В одном помещении с креативным пространством также находится магазин белорусской одежды.