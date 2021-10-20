В Бобруйске провели обыск в креативном пространстве

В Бобруйске сегодня провели обыск в креативном пространстве 1387. Об этом сообщает лишенные регистрации правозащитный центр «Весна».

Источник: пространство 1387

Как уточняют правозащитники, обыск продолжался около четырех часов. После руководителя креативного пространства Наталью Халанскую и еще одну женщину увезли. Их местонахождение на данный момент неизвестно. Пока нет информации по какому делу проводился обыск.

В одном помещении с креативным пространством также находится магазин белорусской одежды.