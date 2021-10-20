Политзаключенный Илья Бохан сделал предложение девушке во время последнего слова
Во время прения сторон с последним словом выступил Илья Бохан, которому в августе 2020 еще не было 18 лет, сообщили правозащитники «Весны».
По версии обвинения
В своем последнем слове на суде Илья сделал предложение руки и сердца своей девушке: «Яна, у меня есть ты. Любишь меня? И в любом случае дождешься? Прости, что тогда накричал на тебя. Я тебя очень сильно люблю. Я благодарен Богу, что встретил тебя. Я хочу сделать тебе предложение. Янка, выходи за меня замуж».