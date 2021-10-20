Ученые ждут катастрофу хуже коронавирусной пандемии

Специалисты сферы здравоохранения со всего мира подписали петицию, направленную к руководителям стран-участниц конференции по изменению климата (COP26), которая пройдет в шотландском Глазго.

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По сообщению Phys.org , в петиции говорится, что негативный эффект от климатических изменений в разы превысит последствий пандемии коронавируса.

Из-за загрязнения воздуха, которое является результатом сжигания ископаемого топлива, преждевременно ежегодно умирают более семи миллионов человек. Помимо этого, ухудшение природных условий на Земле провоцирует некачественную пищу, воду и воздух, а стихийные бедствия разрушают жизни миллионов людей.

Также, по данным ученых, температура на Земле повысится на 2,7-3,1 градуса по Цельсию уже в этом столетии. Поэтому очень важно не превысить норму, установленную Парижским соглашением по климату — 1,5 градуса.

Эксперты предложили ряд мер во избежание катастрофы в сфере здравоохранения. Это быстрый переход от ископаемого топлива и финансирование развития чистой энергии, сокращение выбросов парниковых газов в соответствии с требованиями Парижского соглашения и построение устойчивой к изменениям климата низкоуглеродной системы здравоохранения.