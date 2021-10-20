Саакашвили проник в Грузию в грузовике с молочной продукцией

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили незаконно попал в страну, находясь в грузовике с молочной продукцией. Следствие восстановило маршрут его передвижения по стране до задержания.

Фото: Минобороны Грузии

Прокуратура Грузии сообщает, что 20 октября вынесла постановление по обвинению Саакашвили в незаконном пересечении государственной границы, передает Аpsny.ge .

По данным следствия, вечером 28 сентября судно под названием «Вильнюс», которое следовало из украинского Черноморска, зашло в порт Поти. В ночь на 29 сентября с этого судна выехал грузовик SCANIA с молочными продуктами, который принадлежит компании IKA TRANS Ltd. В зоне ожидания перед регистрацией Саакашвили, по версии прокуратуры, пересел из прицепа в кабину, минуя таможенный и пограничный контроль.

После того, как грузовик выехал с территории порта, Саакашвили пересел в автомобиль Mercedes и выехал в Абашинский район. Днем 29 сентября он на микроавтобусе добрался до Батуми, а вечером на трейлере SCANIA отправился в Тбилиси.