Глава МВД ФРГ: Более 5700 нелегальных мигрантов прибыли в Германию с белорусского направления

Германия не намерена закрывать границу с Польшей из-за наплыва нелегальных мигрантов, которые попадают в Евросоюз с территории Беларуси, заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер 20 октября на пресс-конференции по итогам посвященного миграционному кризису заседания федерального правительства.

«Мы поддерживаем польское правительство. Никто не собирается закрывать границу, в этом вопросе мы в правительстве единодушны», — цитирует чиновника пресс-служба министерства.

По словам Зеехофера, он предложил польскому коллеге Мариушу Каминьскому помощь в виде совместного полицейского патрулирования на территории Польши, а также содействие в организации пребывания и обеспечения мигрантов.

«На границе Евросоюза с Беларусью сохраняется миграционное давление, которое влияет на Германию. Зафиксировано более 5700 нелегальных въездов в Германию с белорусского направления. Цифры продолжают расти», — заявил немецкий министр.

Отмечается, что правительство Германии активизирует переговоры с государствами, откуда мигранты прибывают на белорусскую территорию, чтобы минимизировать полеты в Беларусь.

Зеехофер подчеркнул необходимость решительных действий Евросоюза. «В и через Беларусь происходит организованная государством деятельность по перевозке нелегальных мигрантов. Это форма гибридной угрозы, в которой мигрантов используют как политическое оружие. Только совместными усилиями мы можем с этим справиться», — отметил он. Вместе с тем министр призвал «не драматизировать ситуацию».

15 октября пресс-секретарь МИД Германии Андреа Зассе сообщила журналистам, что правительство предложило расширить санкции против Беларуси для борьбы с нелегальной миграцией.

«Мы очень плотно взаимодействуем с институтами ЕС и странами — членами ЕС по ситуации в Польше, на границе с Германией и в белорусской приграничной зоне. Мы постоянно изучаем, можем ли использовать в полной мере все доступные нам инструменты, в том числе целевые санкционные списки, чтобы добиться изменения действий режима в Минске», — сказала она.

По словам Зассе, в ответе Европы на ситуацию с мигрантами есть несколько подходов. «С одной стороны, еще в июне ЕС ввел санкции, которые серьезно затрагивают режим Лукашенко в Беларуси и тех, кто его поддерживает, — сказала представитель МИД Германии. — С нашей точки зрения, эти санкции действуют. Кроме того, федеральное правительство предложило расширение санкционного режима ЕС в отношении Беларуси как меру против контрабанды людей и использования беженцев и мигрантов режимом Лукашенко в политических целях. С другой стороны, ЕС поддерживает затронутые государства-члены, так как действия Беларуси — вы все это видите — направлены не только против Польши или Литвы, но и против всего ЕС».

«В-третьих, — продолжила она, — мы активно обращаемся к странам, откуда родом либо через которые следуют беженцы и мигранты, и четко даем понять, что содействие переброске, которой занимается режим Лукашенко, недопустимо и ЕС с этим просто так не смирится».

Как отметила Зассе, переговоры с Ираком уже принесли результат: прямое авиасообщение с Минском прекращено. Есть контакты по проблеме мигрантов с Конго, Пакистаном и другими государствами. Кроме того, в сотрудничестве с зарубежными представительствами Германии активизирована работа в социальных сетях, чтобы противодействовать дезинформации и слухам, в частности о возможности беспрепятственного въезда в ЕС через Беларусь.

Пресс-секретарь МВД Германии Стив Альтер сообщил, что в связи с наплывом мигрантов не планируется строительство нового центра их приема — будут расширены возможности существующих за счет увеличения персонала и материальной базы.

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