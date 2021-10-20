В НАТО обсудят миграционный кризис на границе ЕС с Беларусью

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Представители стран — членов Североатлантического альянса (НАТО) на этой неделе обсудят миграционный кризис на границе Евросоюза с Беларусью, сообщил на пресс-конференции 20 октября генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

Глава секретариата альянса пообщался с прессой в очном и дистанционном форматах в преддверии заседания министров обороны стран НАТО, которое пройдет 21—22 октября в Брюсселе, передает БелаПАН.

«Польша, Литва и Латвия действительно переживают большой приток мигрантов из Беларуси, — сказал Столтенберг. — Этим притоком мигрантов руководит режим в Беларуси, [используя его] в качестве элемента ведения гибридных боевых действий. Этот вопрос обсуждался на заседании Североатлантического совета, и на этой неделе мы еще раз его обсудим, <...> признавая, что все это, конечно же, является происками режима в Минске».

Вместе с тем, по словам генсека НАТО, важно понимать, что к мигрантам, которые бегут «от насилия и других проблем», нужно относиться «с пониманием и теплотой».

Как сообщалось, за последние сутки страны ЕС не впустили 495 мигрантов, намеревавшихся незаконно пересечь границу со стороны Беларуси: в Польшу — 418, Литву — 55, Латвию — 22.

По данным погранслужб этих стран, с августа в Латвию не пропустили около 1,8 тыс. нелегальных мигрантов с территории Беларуси, в Литву — около 4 тыс., а в Польшу только с начала октября — около 10 тыс.

Из-за увеличения потока нелегальных мигрантов с белорусской стороны Литва ввела режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша — чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

Руководство стран Балтии и Польши возлагает ответственность за миграционный кризис на границе на белорусские власти, те отвергают обвинения.

 

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Тэги: Беларусь-НАТО НАТО Персона: Йенс Столтенберг

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