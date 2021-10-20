Белорусскому дипломату вручена нота протеста в связи с нарушением литовской границы

В МИД Литвы 20 октября был вызван представитель белорусского посольства, которому вручили ноту протеста в связи с нарушением пограничником сопредельного государства границы страны.

Источник: МИД Литвы

По информации литовского внешнеполитического ведомства, инцидент произошел 18 октября на территории Друскининкайского муниципалитета. МИД потребовал от Минска скорейших объяснений причин случившегося и принятия мер для недопущения подобных ситуаций в будущем.

Кроме того, литовская сторона осудила действия «белорусского режима» в отношении «организованной нелегальной миграции», а также продолжающиеся репрессии против гражданского общества. Было высказано требование освободить всех политзаключенных и других «незаконно задержанных лиц».