Лукашенко заявил о готовности привиться от COVID-19 отечественной вакциной

Александр Лукашенко во время посещения Минской областной клинической больницы 20 октября заявил о готовности привиться от COVID-19 отечественной вакциной.

Он отметил, что президент России Владимир Путин вакцинировался российской вакциной «Спутник V», президент США Джо Байден — американской Pfizer.

«А мне чем? Мы договорились с Дмитрием Леонидовичем (министром здравоохранения Дмитрием Пиневичем. — ред.): как только белорусская вакцина на столе, мы сразу с ним и влево, и вправо, и в ногу, и куда угодно уколемся. Так что давайте вакцину — я готов, но нашу, свою белорусскую вакцину. Это искренне», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Во время общения с представителями трудового коллектива больницы он обратил внимание на то, что вакцинированных среди тяжелых ковид-пациентов в больницах всего доли процента. «Нам абсолютно из практики понятно, что привитые люди меньше болеют, а если и болеют, то катастрофы такой нет. Это факт, подтвержденный клинически», — сказал Лукашенко.

По его словам, в некоторых регионах наблюдается снижение темпов заболеваемости, а в целом число больных увеличивается, но уже не так стремительно, как две недели назад. «В целом по стране мы это ощущаем. Поэтому есть некий осторожный оптимизм, что мы прорвемся. То, что мы прорвемся, — это точно, но хотелось бы быстрее», — заявил он.

Обращаясь к медработникам, Лукашенко подчеркнул необходимость «при любых обстоятельствах, сложностях не останавливать оказание плановой помощи». «Представьте, что война и мы живем в военное время. Нельзя людей сейчас отсекать от врачей, — заявил он. — Если человека не принимают в поликлинике или в больнице, он начинает переживать. Поэтому ваша встреча с больным человеком, пациентом или просто пришла старушка — это уже выздоровление. Поэтому ни в коем случае нельзя сокращаться».