Экскаватор протаранил грузовой фургон на улице Володько в Минске

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Днем 20 октября на улице Володько в Минске случилось ДТП с участием экскаватора и грузового фургона, в котором пострадал четырехлетний ребенок.

По предварительной информации столичной ГАИ, 61-летний водитель экскаватора ехал в направлении улицы Могилевской днем 20 октября. При перестроении он не уступил дорогу движущемуся попутно в соседней полосе автомобилю Fiat — произошло столкновение.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Находившегося в Fiat 4-летнего пассажира доставили в медучреждение для обследования. Отмечается, что ребенка перевозили без использования детского удерживающего устройства.
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Тэги: ДТП госпитализация Город: Минск

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