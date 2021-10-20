Экскаватор протаранил грузовой фургон на улице Володько в Минске

Днем 20 октября на улице Володько в Минске случилось ДТП с участием экскаватора и грузового фургона, в котором пострадал четырехлетний ребенок.

По предварительной информации столичной ГАИ, 61-летний водитель экскаватора ехал в направлении улицы Могилевской днем 20 октября. При перестроении он не уступил дорогу движущемуся попутно в соседней полосе автомобилю Fiat — произошло столкновение.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Находившегося в Fiat 4-летнего пассажира доставили в медучреждение для обследования. Отмечается, что ребенка перевозили без использования детского удерживающего устройства.