Хренин и Шойгу обсудили продление сроков действия соглашений о размещении российских военных объектов в Беларуси

Министры обороны Беларуси и РФ Виктор Хренин и Сергей Шойгу обсудили продление сроков действия соглашений о размещении на белорусской территории российских военных объектов — узла связи «Барановичи» и радиостанции «Вилейка» — на прежних условиях.

Виктор Хренин и Сергей Шойгу. Фото: Минобороны РФ

Встреча чиновников состоялась 20 октября в Москве перед заседанием совместной коллегии военных ведомств двух стран, сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

Собеседники отметили, что подписание этих международных договоров «способствует дальнейшему углублению двустороннего военного сотрудничества между Беларусью и Россией».

Главы военных ведомств также обсудили проект Союзного государства «Реконструкция (модернизация), реставрация сооружений центра патриотического воспитания молодежи на базе Кобринского укрепления Брестской крепости».

Стороны отметили, что необходимость разработки этого проекта связана с «важностью сохранения материального и духовного наследия Брестской крепости, воспитания молодого поколения на исторических примерах мужества, стойкости и героизма, продемонстрированных защитниками Брестской крепости в годы Великой Отечественной войны».

Пресс-служба Минобороны Беларуси также сообщила, что на заседании коллегии «первоочередное внимание уделили региональной группировке войск вооруженных сил Беларуси и России, а также объединенным системам военного назначения».

Констатировано, что «важным направлением двустороннего взаимодействия останется оперативная и боевая подготовка». Наиболее масштабным мероприятием в этом плане станут совместные учения «Щит Союза» в 2023 году.

Участники коллегии договорились, что «в целях развития сотрудничества в сфере безопасности полетов государственной авиации оборонные ведомства подготовят предложения по совершенствованию порядка обмена информацией об опасных факторах и авиационных событиях с воздушными судами».