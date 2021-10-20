Главный редактор «Новага часу» и ее заместитель находятся на свободе

Заместитель главного редактора газеты «Новый час» Сергей Пульша находится на свободе под подпиской о неразглашении.

Как сообщил журналист БелаПАН, он не может рассказать, какие действия производились у него дома и в офисе редакции. Из техники у него остался мобильный телефон.

Пульша описал хронологию событий: сначала силовики приехали в редакцию газеты, затем вместе с журналистом поехали к нему домой и снова вернулись с ним в офис. Что с другими сотрудниками «Новага часу», Пульша пока не знает. Ему также не сообщили, будут ли его вызывать в следственные органы.

По информации лишенной госрегистрации Белорусской ассоциации журналистов, из Следственного комитета отпустили главного редактора газеты Оксану Колб. Связаться с ней БелаПАН пока не удалось.

Колб и Пульша перестали выходить на связь утром.

Накануне прошел обыск у фотокорреспондента «Новага часу» Дмитрия Дмитриева. У него изъяли всю технику. С начала протестов Дмитриев, бывший сотрудник милиции, пять раз отбывал административный арест.