Главный редактор «Новага часу» и ее заместитель находятся на свободе
Заместитель главного редактора газеты «Новый час» Сергей Пульша находится на свободе под подпиской о неразглашении.
Как сообщил журналист БелаПАН, он не может рассказать, какие действия производились у него дома и в офисе редакции. Из техники у него остался мобильный телефон.
Пульша описал хронологию событий: сначала силовики приехали в редакцию газеты, затем вместе с журналистом поехали к нему домой и снова вернулись с ним в офис. Что с другими сотрудниками «Новага часу», Пульша пока не знает. Ему также не сообщили, будут ли его вызывать в следственные органы.
По информации лишенной госрегистрации Белорусской ассоциации журналистов, из Следственного комитета отпустили главного редактора газеты Оксану Колб. Связаться с ней БелаПАН пока не удалось.
Колб и Пульша перестали выходить на связь утром.
Накануне