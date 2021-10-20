Минюст возбудил дисциплинарное производство в отношении Евгения Пыльченко — адвоката Виктора Бабарико и Максима Знака

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Приказом Министерства юстиции 20 октября возбуждено дисциплинарное производство в отношении Евгения Пыльченко — адвоката экс-банкира Виктора Бабарико и юриста Максима Знака.

Адвокат Евгений Пыльченко. Фото: Вabariko.vision

Как сообщил БелаПАН бывший защитник Бабарико и Знака Дмитрий Лаевский, этим же приказом Пыльченко с сегодняшнего для отстранен от осуществления адвокатской деятельности.

«Меня лишили адвокатского статуса 9 июля этого года, через два дня после оглашения приговора в отношении Виктора Бабарико. В прошлом году, 16 октября 2020-го, адвокатской лицензии лишен наш коллега по защите Виктора Бабарико адвокат Александр Пыльченко. Теперь Виктор Дмитриевич лишен возможности получать юридическую помощь от избранных им защитников. Кажется, комментарии излишни», — сказал Лаевский.

С 13 октября, сразу после подачи защитой жалобы в порядке надзора на приговор Бабарико, Минюст отстранил от работы адвоката Наталью Мацкевич — защитницу блогера Сергея Тихановского, анархиста Николая Дедка (правозащитным сообществом признаны политзаключенными), писательницы Светланы Алексиевич, председателя Белорусского Хельсинкского комитета Олега Гулака и председателя Белорусской ассоциации журналистов Андрея Бастунца (эти организации недавно были лишены регистрации).

 

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Тэги: дело Белгазпромбанка Персона: Евгений Пыльченко Виктор Бабарико

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