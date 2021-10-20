Ливия впервые за десятилетие открылась для туристов

C 19 октября в Ливии начали 12-дневный тур для зарубежных туристов. В декабре ожидаются новые организованные группы иностранцев.

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Иностранные туристы впервые с 2011 года прибыли в Ливию. Об этом сообщает Министерство туризма и традиционных ремесел арабской страны.

Отмечается, что сто путешественников из европейских стран с 19 октября начали 12-дневный тур с посещения города Гадамес. Также запланирована поездка в пустыню, другие ливийские города, в том числе Триполи.

По словам Али аль-Куба, главы турфирмы, которая совместно с чиновниками организовывала поездку иностранцев, подготовка визита заняла четыре месяца. В декабре ожидаются новые группы зарубежных путешественников.