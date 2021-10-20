Ливия впервые за десятилетие открылась для туристов
C 19 октября в Ливии начали 12-дневный тур для зарубежных туристов. В декабре ожидаются новые организованные группы иностранцев.
Иностранные туристы впервые с 2011 года прибыли в Ливию. Об этом сообщает Министерство туризма и традиционных ремесел арабской страны.
Отмечается, что сто путешественников из европейских стран с 19 октября начали 12-дневный тур с посещения города Гадамес. Также запланирована поездка в пустыню, другие ливийские города, в том числе Триполи.
По словам Али аль-Куба, главы турфирмы, которая совместно с чиновниками организовывала поездку иностранцев, подготовка визита заняла четыре месяца. В декабре ожидаются новые группы зарубежных путешественников.